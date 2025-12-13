DOLAR
Bilecik'te Yasal Kalış Hakkı Olmayan 2 Kişi Yakalandı

Bilecik'te yol kontrolünde yasal kalış hakkı bulunmayan 2 kişi yakalandı; Bilecik İl Emniyet5 Müdürlüğü ekipleri sınır dışı sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:58
Yol Kontrolünde Gözaltı

Bilecik'te yapılan yol kontrolü uygulamasında yasal kalış hakkı bulunmayan 2 kişi yakalanırken, sınır dışı süreçleri başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet5 Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında yüzlerce araç, metruk yapılar, umuma açık işyerleri ve terminaller didik didik edildi. Yapılan kontroller sonucunda Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan şahıslar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Kontrolden sonra yakalanan 2 şahıs hakkında sınır dışı süreçleri resmen başlatıldı.

