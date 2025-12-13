Bilecik'te Yasal Kalış Hakkı Olmayan 2 Kişi Yakalandı
Yol Kontrolünde Gözaltı
Bilecik'te yapılan yol kontrolü uygulamasında yasal kalış hakkı bulunmayan 2 kişi yakalanırken, sınır dışı süreçleri başlatıldı.
Bilecik İl Emniyet5 Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında yüzlerce araç, metruk yapılar, umuma açık işyerleri ve terminaller didik didik edildi. Yapılan kontroller sonucunda Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan şahıslar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.
Kontrolden sonra yakalanan 2 şahıs hakkında sınır dışı süreçleri resmen başlatıldı.
EKİPLER İL GENELİNDE 'DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELEYE YÖNELİK HUZUR UYGULAMASI' YAPTI.