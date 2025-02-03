2025 Fitre Bedeli Belirlendi: 180 Lira

Diyanet Fitre Miktarını Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının 180 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Toplantının Detayları

Fitre miktarının belirlenmesine yönelik gerçekleşen toplantıda, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında çeşitli faktörler değerlendirildi. Açıklamada, konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının göz önünde bulundurulduğu vurgulandı.

Fitre Ödeme Seçenekleri

2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak fitre bedeli, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddeleri şeklinde de verilebilecektir. Ayrıca, belirlenen bu miktar, günlük oruç fidyesi bedeli olarak da geçerlidir. Her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına uygun bir miktarı fitre olarak verebilir.