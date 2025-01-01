2025'in İlk Bebeği Zümra Dünyaya Geldi

Konya'da Yeni Yılın İlk Bebeği Zümra Doğdu

2025 yılının ilk dakikalarında Konya’da dünyaya gelen bebeğe "Zümra" ismi verildi. Zümra bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde hayata merhaba dedi.

Aile Sağlıklı ve Mutlu

Rukiye ve Emre Yorgancı çiftinin kız bebekleri 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya geldi. Saat 00:01'de anne karnından çıkan Zümra bebek ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Vali Akın’dan Tebrik Telefonu

Konya Valisi İbrahim Akın, Zümra bebeğin Adana'da görev yapan babası Emre Yorgancı’yı telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Duygusal anların yaşandığı bu telefon görüşmesi, ailenin mutluluğunu bir kat daha artırdı.

Kardeş Sevinci ve Duygular

Anne Yorgancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kızımız olmasını çok istiyorduk. Ağabeyine de kardeş oldu. Eşim de yolda geliyor. Onun da orada olmasını çok isterdim. Ama kendisi asker. Allah isteyen herkese nasip etsin" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Teşekkürler

Son olarak, ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da aileyi tebrik ederek mutluluklarını paylaştılar.

Konya'da yeni 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Zümra" ismi verildi. Anneyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, Zümra bebeğin Adana'da uzman çavuş olarak görev yapan babası Emre Yorgancı'yı cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti. Eşinin doğumu nedeniyle görev yaptığı ilden izin alarak yola çıkan Yorgancı, duygu dolu anlar yaşadı.

Konya'da yeni 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Zümra" ismi verildi. Anneyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, Zümra bebeğin Adana'da uzman çavuş olarak görev yapan babası Emre Yorgancı'yı cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti. Eşinin doğumu nedeniyle görev yaptığı ilden izin alarak yola çıkan Yorgancı, duygu dolu anlar yaşadı.