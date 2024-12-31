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2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı

2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:40
2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı

2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yayımlandı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu yeni bütçe düzenlemesiyle birlikte, genel bütçe kapsamında kamu idarelerine 14 trilyon 605 milyar 800 milyon 967 bin lira ayrıldı.

Özel Bütçeli İdareler ve Gelirler

Özel bütçeli idareler için belirlenen ödenek ise 1 trilyon 360 milyar 241 milyon 455 bin lira olarak duyuruldu. Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 68 milyar 362 milyon 485 bin lira ödenek tahsis edildi.

Beklenen Gelirler

Genel bütçenin gelirleri ise 12 trilyon 670 milyar 431 milyon 309 bin lira olarak öngörüldü. Özel bütçeli idarelerin gelirleri de detaylandırıldı; 103 milyar 904 milyon 532 bin lirası öz gelir, 1 trilyon 261 milyar 17 milyon 478 bin lirası ise hazine yardımı ile birlikte toplamda 1 trilyon 364 milyar 922 milyon 10 bin lira olarak hesaplandı. Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri de toplamda 68 milyar 362 milyon 485 bin lira olarak belirlendi.

Finansman ve Kesin Hesap Kanunu

Özel bütçeli idarelerin net finansmanının ise 197 milyon 100 bin lira olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Ayrıca, 2023 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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