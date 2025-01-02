2025-MSÜ Başvuruları Başladı: Adaylar İçin Son Tarih 27 Ocak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar, başvurularını 27 Ocak tarihine kadar yapabilecekler.

ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan bilgilere göre, başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2025-MSÜ'ye başvuru yapan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve belirli sınav oturumlarına girmeleri gerekiyor. Harp Okulları başvuranların 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sistemine, Astsubay Meslek Yüksekokulu başvuranların ise yalnızca TYT’ye girmeleri şarttır.