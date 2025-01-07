2025'te Gündem: Balon Turizmi, AB'nin Yapay Zeka Tartışmaları ve Savunma Sanayi Yükselişi

Balon Turizmi Yeni Rotalarla 2 Milyon Yolcu Potansiyeline Ulaşıyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yeni güzergahlarla balon turu yolcu sayısının 2030'a kadar 2 milyona yaklaşabileceğini belirtiyor. Bağlıkaya, "Katma değeri yüksek ürünlerin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu anlamda balon turları konusundaki gelişimi çok kıymetli buluyoruz." dedi.

AB'nin İsrail'in Yapay Zeka Teknolojileri Üzerindeki Rolü Tartışılıyor

İsrail’in sivilleri "gözetleme ve hedef alma" amacıyla kullandığı yapay zeka destekli teknolojiler hakkında AB’nin fon sağladığı düşünülüyor. Uzmanlar bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguluyor.

Petrol Piyasasında Yıllık Yükseliş Bekleyenler Hayal Kırıklığına Uğradı

Geçen yılın başında yüksek seviyelerden işlem gören Brent petrol fiyatları, ekonomik endişeler nedeniyle 2025'e yüzde 2,2 değer kaybı ile başladı.

Otomotiv Sektöründe Tüm Zamanların Yıllık İhracat Rekoru

Otomotiv sektörü, salgın öncesi 31,6 milyar dolar olan ihracat rekorunu son iki yıldır tazelemeye devam ediyor. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, bunu Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya izliyor.

Savunma Sanayi Şirketleri Yatırımcılarını Sevindirdi

Geçtiğimiz yıllarda savunma sanayi şirketlerinin hisse performansı, yatırımcılara önemli kazançlar sağladı. Örneğin, Altınay Savunma Teknolojileri yatırımcısına yüzde 133,5 kazandırdı.

Deniz Ürünleri Pazarında Palamut Öne Çıkıyor

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde geçen yıl 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi satıldı. Palamut, 2024’te en çok tercih edilen deniz ürünü oldu.

Üsküdar'daki Görme Engelliler Okulunda Eğitim Süreci

Üsküdar'daki okulda 130 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Sınıf öğretmeni Talip Öztürk, "Öğrencilerimizle bireysel çalışarak daha güçlü bir bağ kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre Süreci Devam Ediyor

AK Parti'de başlatılan il kongreleri sürecinde 47 il yönetimi belirlendi. Kongre 23 Şubat 2025'te yapılacak.

Aile Yılı'na Özel Logo Tasarlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin önemine dikkat çekmek için yeni bir logo hazırladı. Logo, devlet himayesinde huzurlu aileleri sembolize ediyor.

Suriyeli Abdulkadir Türk Bayrağı ile Ülkesine Döndü

Ülkesine dönen Abdulkadir Alloughlaz, "Türkiye'yi hiç unutmayacağım. Bu bayrağı Suriye'deki evimin ortasına asacağım" dedi.

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Kuzu Doğumu Rekoru

Şanlıurfa'da bulunan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024 yılı itibarıyla 60 bin ivesi cinsi kuzu doğumu gerçekleşti.

Yaşar Doğu'yu Anma: Türk Güreşinin Babası

Vefatının 64. yılında anılan Yaşar Doğu, kazandığı başarılarıyla Türk güreşinin sembolü haline geldi. Onun güreşe yaptığı katkılar unutulmayacak.

Trabzonspor Efsaneleri Yetişiyor

Yalı Mahallesi, Trabzonspor'un önemli futbolcularını yetiştiren bir merkez olmayı sürdürüyor. Kulüp Başkanı İsmail Erkaya, 300'den fazla sporcu potansiyeline sahip olduklarını vurguladı.

Karate Süper Lig'i Başlatma Hazırlıkları

Türkiye Karate Federasyonu, Ağustos ayından itibaren Karate Süper Ligi'ni başlatacak. Tüm takımların yarışacağı bir format planlanıyor.