2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

Özel Sağlık Sigortası Primi Artışları Dikkat Çekiyor

Milyonlarca vatandaşın daha iyi sağlık hizmeti alabilmek için yöneldiği özel sağlık sigortaları (ÖSS), 2025 yılında karşımıza çıkan cep yakan prim artışları ile gündemin zirvesine oturdu. Geçtiğimiz yıla oranla ikiye, hatta üçe katlanan poliçe yenileme teklifleri karşısında şok yaşayan sigortalılar, "Bu artışın sebebi ne?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Anlık Zam Yağmuru

Bu yıl özel sağlık sigortası poliçesini yenilemek isteyenler, bir zam yağmuruyla karşılaştı. Sigortasını hiç kullanmayan vatandaşlar dahi %40'a varan artışlarla yüzleşirken, poliçesini aktif olarak kullanan sigortalılar için bu oran %100'ü aştı. Hatta bazı sigorta şirketlerinin belirli paketlerinde artış oranları %150'yi buldu.

Sağlık Enflasyonu Nedir?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı'ya göre, sorunun ana kaynağı sağlık enflasyonu. Bağcı, "Geçtiğimiz yıl ortalama 1.500 TL olan bir uzman doktor muayene ücreti, bugün itibarıyla 4.500 TL seviyelerine fırlamış durumda. Benzer şekilde, özel bir hastanede bir gecelik yatış maliyetinin en az 35.000 TL'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz" dedi.

Aile Bütçeleri Zorlanıyor

Primlerdeki artış, özellikle aile bütçelerini derinden sarstı. Sektörden alınan bilgilere göre, 2024 yılında dört kişilik bir ailenin standart özel sağlık sigortası için ödediği 150.000 - 200.000 TL bandındaki prim, bu yıl 350.000 - 400.000 TL gibi rakamlara ulaştı. Yıllık maliyetin neredeyse bir araba parasına denk gelmesi, birçok aileyi ve şirketi zor bir kararın eşiğine getirdi. Sigorta uzmanı Turusan Bağcı, "Pek çok grup sağlık sigortası yaptıran şirketin ya sigortadan tamamen vazgeçtiğini ya da çalışanlarına sunduğu paketlerin kapsamını daraltarak daha ekonomik ama daha az teminat sunan planlara geçtiğini gözlemliyoruz," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası da Etkilendi

Özel sağlık sigortası primlerini karşılamakta zorlananların bir numaralı alternatifi olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) da zamlardan kaçamadı. Bağcı, "Geçen yıl dört kişilik bir aile için 30.000 - 40.000 TL civarında olan TSS primlerinin, bu yıl 80.000 - 90.000 TL'ye çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Akıllı Kullanım Stratejisi

Peki, bu zam sarmalında poliçeleri daha uygun fiyata yenilemenin bir yolu var mı? Uzmanlara göre cevap, doğru ve bilinçli sigorta kullanımında gizli. Sigortacılık sisteminin temelinde, hasar yapmayan veya az yapan müşteriyi ödüllendiren hasarsızlık indirimi yatıyor. Bu indirim oranı, gelecek yılki priminizde ciddi bir düşüş sağlayabilir.

Tasarruf Formülü

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, tasarrufun formülünü şu sözlerle özetliyor: "Sigorta şirketleri poliçesini az kullanan sigortalılarına ek indirimler sunuyor. Bu nedenle, gereksiz kullanımdan kaçınmak çok önemli. Sırf sigortam var diye gidilen doktor kontrolleri, doktorun emin olmak için istediği ancak acil olmayan yönlendirme ve tahliller... Mümkün olduğunca bu tip gereksiz harcamalardan kaçınmak, poliçe yenileme döneminde size önemli bir indirim olarak geri dönecektir."