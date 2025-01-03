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2025'te Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Açıklandı

2025 yılı için memur ve emekli maaşları %11,54 oranında artacak. En düşük memur maaşı 43.726 TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:13
2025'te Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Açıklandı

2025'te Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Açıklandı

Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin 2025 yılına ait zamlı maaşları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları netlik kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, kamu görevlerinin mali ve sosyal haklarındaki artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş durumda.

2025 yılının ilk 6 ayında kamu görevlilerine yapılacak zam oranı %11,54 olarak belirlenirken, bu artış, Ocak ayında geçerli olacak şekilde %6'lık artış ve %15,75’lik enflasyon oranı eklenerek hesaplandı.

Maaşlarda Belirgin Artışlar

Yapılan artışlar sonucunda, en düşük memur maaşı 39.177 liradan 43.726 liraya çıkarak, önemli bir iyileşme sağladı. Ayrıca, en düşük memur emekli aylığı da 17.587 liradan 19.617 liraya yükseldi. Ancak maaş hesaplamalarına aile yardımı ödeneği dahil edilirken, ek ders, vekalet ücreti gibi unsurlar dahil edilmedi.

Aile yardımı ödeneği hesaplanırken, çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) dikkate alındı. Bu artışlar çerçevesinde 2025 yılı Ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

UNVANLAR DERECE NET GÖREV AYLIĞI 2024 Temmuz-Aralık (TL) NET GÖREV AYLIĞI 2025 Ocak-Haziran (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 59.467 66.358
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 40.817 45.555
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 52.568 58.663
ÖĞRETMEN 1/4 47.433 52.935
BAŞKOMİSER 3/1 57.784 64.481
POLİS MEMURU 8/1 52.816 58.938
UZMAN DOKTOR 1/4 97.836 109.154
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1 47.909 53.465
MÜHENDİS 1/4 60.663 67.691
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1 42.313 47.224
PROFESÖR 1/4 86.378 96.374
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 57.243 63.877
VAİZ 1/4 49.582 55.332
AVUKAT 1/4 57.028 63.637

Bu gelişmeler, kamu çalışanları için önemli bir ek gelir kaynağı oluştururken, özellikle enflasyon karşısında alım güçlerini koruma çabasında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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