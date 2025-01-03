2025'te Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Açıklandı
Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin 2025 yılına ait zamlı maaşları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları netlik kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, kamu görevlerinin mali ve sosyal haklarındaki artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş durumda.
2025 yılının ilk 6 ayında kamu görevlilerine yapılacak zam oranı %11,54 olarak belirlenirken, bu artış, Ocak ayında geçerli olacak şekilde %6'lık artış ve %15,75’lik enflasyon oranı eklenerek hesaplandı.
Maaşlarda Belirgin Artışlar
Yapılan artışlar sonucunda, en düşük memur maaşı 39.177 liradan 43.726 liraya çıkarak, önemli bir iyileşme sağladı. Ayrıca, en düşük memur emekli aylığı da 17.587 liradan 19.617 liraya yükseldi. Ancak maaş hesaplamalarına aile yardımı ödeneği dahil edilirken, ek ders, vekalet ücreti gibi unsurlar dahil edilmedi.
Aile yardımı ödeneği hesaplanırken, çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) dikkate alındı. Bu artışlar çerçevesinde 2025 yılı Ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
|UNVANLAR
|DERECE
|NET GÖREV AYLIĞI 2024 Temmuz-Aralık (TL)
|NET GÖREV AYLIĞI 2025 Ocak-Haziran (TL)
|ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
|1/4
|59.467
|66.358
|MEMUR- (Üniversite Mezunu)
|9/1
|40.817
|45.555
|UZMAN ÖĞRETMEN
|1/4
|52.568
|58.663
|ÖĞRETMEN
|1/4
|47.433
|52.935
|BAŞKOMİSER
|3/1
|57.784
|64.481
|POLİS MEMURU
|8/1
|52.816
|58.938
|UZMAN DOKTOR
|1/4
|97.836
|109.154
|HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)
|5/1
|47.909
|53.465
|MÜHENDİS
|1/4
|60.663
|67.691
|TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)
|11/1
|42.313
|47.224
|PROFESÖR
|1/4
|86.378
|96.374
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|7/1
|57.243
|63.877
|VAİZ
|1/4
|49.582
|55.332
|AVUKAT
|1/4
|57.028
|63.637
Bu gelişmeler, kamu çalışanları için önemli bir ek gelir kaynağı oluştururken, özellikle enflasyon karşısında alım güçlerini koruma çabasında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.