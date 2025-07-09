2025 TOBB Nefes Kredisi Faizleri ve Bankalar Belli Oldu mu

KOBİ'ler için Müjdeli Haber: TOBB Nefes Kredisi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için büyük bir destek haberi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından duyuruldu. İmalat ve istihdamın sürekliliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi programının başvuruları, 8-9 Temmuz tarihlerinde yapılacak. KOBİ'ler, 2,5 milyon TL'ye kadar olan kredi imkânından faydalanabilecek.

Hangi Bankalar Kredi Verecek?

TOBB Nefes Kredisi programında hem kamu hem de özel bankalar yer almakta. İşletmelerin başvuru yapabileceği bankalar şunlardır:

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Akbank

Yapı Kredi

Denizbank

Ziraat Katılım

Başvuru için, işletmeler 8-9 Temmuz tarihlerinde bu bankaların şubelerini ziyaret edebilir.

Esnek Ödeme Planı Sunuluyor

Kredinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ilk 6 ay boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesinin olmaması. 6 aylık ödeme döneminin ardından, toplamda 36 aya varan vadelerle kredinin geri ödenmesi mümkün olacak. Her işletme için belirlenen azami kredi limiti ise 2,5 milyon TL olarak duyuruldu.

2025 Yılı İçin Faiz Oranı Ne Olacak?

2025 yılı için uygulanacak olan güncel faiz oranının, başvuruların başladığı 8 Temmuz sabahı bankalar tarafından açıklanması bekleniyor. Şu an için resmi bir rakam verilmemiş olsa da, geçmiş dönemlerdeki uygulamalar fikir verebilir. Örneğin, 2021 yılında hayata geçirilen Nefes Kredisi paketinde yıllık brüt faiz oranı %17,50 olarak belirlenmişti. Bu yıl da piyasa koşulları ve güncel politika faizleri göz önüne alındığında, KOBİ'leri destekleyici ve piyasa ortalamasının altında bir oran belirlenmesi bekleniyor.