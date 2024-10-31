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2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa müzakereleri ve 2025 bütçesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:48
2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülüyor

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesine dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, özellikle anayasa ile ilgili yapılacak müzakerelerin, temel maddeler üzerinde tartışma olmadan faydalı sonuçlar doğurabileceği görüşünü paylaştı.

TBMM'nin Tarihsel Önemi

Kurtulmuş, TBMM'nin, ulusun iradesinin tecelli ettiği benzersiz bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, bağımsızlık mücadelesinden günümüze kadar Türkiye’nin birliği, gelişimi ve özgürlüğü için atılan adımların Meclis çatısı altında gerçekleştiğini belirtti.

Halkın Emaneti

Cumhuriyet’in kazanımlarının halkın emaneti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, milletin hukukunu korumanın temel sorumlulukları arasında yer aldığını dile getirdi. Ayrıca, parlementer diplomasinin dış politika açısından giderek daha fazla önem kazandığını belirtti.

Türkiye'nin Diplomatikk İşlevi

Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ve bu alandaki çalışmaları, uluslararası arenada milletin haklı taleplerini savunacek şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Ayrıca, Kıbrıs Türklerinin mücadelesine ve Azerbaycan’ın Karabağ zaferine destek verdiklerini de aktardı.

İnsanlık Vicdanı

Gazze'deki insani kriz karşısında Türkiye’nin onurlu tavrını dünya kamuoyuna duyurduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, TBMM'nin milletin hakkını ve hukukunu kararlılıkla savunduğunu dile getirdi.

Filistin Meselesinde Aktif Rol

Kurtulmuş, TBMM'nin Filistin meselesinde etkin bir rol üstlendiğini belirtti. 180’den fazla muhatapla görüşmeler yaparak, İsrail’in uygulamalarına karşı direnişlerini ifade ettiklerini aktardı. Filistin’in bağımsızlık mücadelesine destek vermenin, milletin yüklediği bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna Krizinde Arabuluculuk

Rusya ve Ukrayna krizi bağlamında arabuluculuk rolünün önemini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin barışçıl çözümler sunan bir konumda olduğunu belirtti.

Yeni Anayasa Üzerine Görüşmeler

Kurtulmuş, TBMM’nin anayasa yapma yetkisine ve kudretine sahip olduğuna inandığını ve herhangi bir siyasi partinin anayasa görüşmelerine kapıyı kapatmadığını dile getirdi. Anayasa müzakerelerinin, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin dinlendiği bir platforma dönme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Tüm bu unsurlar, milletin tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerini koruma adına atılan önemli adımlardır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Kurtulmuş, salona girişinde komisyon üyelerini selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Kurtulmuş, salona girişinde komisyon üyelerini selamladı.

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