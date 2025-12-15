DOLAR
Gebze'de BMW tırın dorsesine çarptı: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Balçık gişelerinde BMW'siyle tırın dorsesine çarpan 18 yaşındaki Yunus Emre Z. yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:42
Kuzey Marmara Otoyolu Balçıkları — Akşam 17.00

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana gelen kazada, 34 NUJ 441 plakalı BMW marka otomobiliyle Ankara istikametine seyreden Yunus Emre Z. (18), aynı istikamette ilerleyen bir tırın dorsesine çarptı.

Çarpışma sonucu otomobil, dorsenin altına girerek hurdaya döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Yunus Emre Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

