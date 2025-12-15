DOLAR
Beyşehir Devlet Hastanesi'nin Yeni Başhekimi Dr. Kutay Güven

Beyşehir Devlet Hastanesi’ne, 2021'den bu yana başhekim yardımcısı olan Dr. Kutay Güven atandı; hedef sağlıkta kalite ve hasta memnuniyetini artırmak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:29
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Kutay Güven, başhekimlik görevine atandı.

Dr. Güven, 2021 yılında Beyşehir Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevine başladığını belirterek, aradan geçen beş yılın ardından doğup büyüdüğü, yaşamını ve mesleki yolculuğunun temellerini attığı Beyşehir’de, Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi olarak aynı inanç ve sorumluluk bilinciyle görevine başladığını ifade etti.

Açıklama ve Hedefler

Dr. Güven, "Yeni dönemde, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda, hem çalışanlarımızın hem de hastalarımızın memnuniyetini daha üst seviyeye taşımayı temel hedefimiz olarak görmekteyiz. Beyşehir’imizin gönlü güzel insanlarının sağlıklı yaşamına katkı sunmak, hastalıklarına şifa olmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

