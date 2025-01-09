2025 Yılı Devlet Memuru Yemek Bedelleri Belirlendi

Devlet Memurları için Yeni Yemek Bedelleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025 yılı için belirlenen yemek bedelleri, memurlar ve sözleşmeli personel arasında farklılık gösterecek.

Belirlenen Yemek Bedelleri

15 Ocak 2025’ten itibaren, öğle yemeği servisinden yararlanacak memurlar, günlük 10,25 TL ile 41,80 TL arasında bir bedel ödeyecek. Sözleşmeli personel ise, aldıkları ücrete göre 12,47 TL ile 49,97 TL arasında yemek bedeli ödemek durumunda kalacak.

Yemek Bedelinin Hesaplanması

Buna göre, günlük öğle yemeği ücreti 600’e kadar (600 dahil) ek göstergeli olan memurlar için 10,25 TL, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergeliler için 17,42 TL, 2800’e kadar (2800 dahil) ek göstergeliler için 21,64 TL, 4200’e kadar (4200 dahil) ek göstergeliler için 28,04 TL, 5400’e kadar (5400 dahil) ek göstergeliler için 37,34 TL ve 5400’ün üzerindeki ek göstergeliler için 41,80 TL olarak belirlendi.

Sözleşmeli Personelin Yemek Ücretleri

Sözleşmeli personel için ise; aylık brüt sözleşme ücreti 26.480 TL’ye kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 12,47 TL, 44.700 TL’ye kadar (44.700 TL dahil) olanlardan 21,64 TL, 61.750 TL’ye kadar (61.750 TL dahil) olanlardan 39,27 TL ve 61.750 TL’nin üzerinde olanlardan 49,97 TL yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlara Özgürlük Tanınıyor

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon ünvanlarını, hizmetlerinin niteliğini ve yemek servisinin sunumu ile ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak, belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli belirleyebilir.

Tebliğ, 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.