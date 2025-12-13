Söke'de Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısı — Aydın 247 Bin Tonla 3. Sırada

Söke'de Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısı

Söke’de gerçekleştirilen Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısınde projenin dört yıllık uygulama süreci, elde edilen başarılar ve tarımsal sürdürülebilirliğe katkıları ele alındı.

Projenin Önemi ve Vurgulanan Veriler

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Aydın’ın 247 bin ton üretimle Türkiye pamuk üretiminde üçüncü sırada yer aldığını belirterek, pamuğun il için stratejik önemine dikkat çekti. Tanrıkulu, pilot il olarak uygulanan projenin 4 yıldır Söke ve Didim ilçelerinde başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Projeyi başarıyla tamamlayan üreticilere belgeleri takdim edildi; proje ortağı firma temsilcilerine ise katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Yürütülen Çalışmalar

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar arasında organik kompost dağıtımı, monitör ve biyoteknik mücadele tuzaklarının dağıtımı, zararlı böcek takibi ve toprak analizleri yer aldı. Ayrıca üretici, öğrenci, teknik personel ve zirai bayilere yönelik kapsamlı eğitimler düzenlendi.

Bu uygulamaların, sürdürülebilir tarım bilincinin güçlenmesine, ekolojik dengenin korunmasına ve organik pamukta iç-dış piyasa hammadde ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Ödüller ve Katılımcılar

Toplantı sırasında bu yıl organik tarım özelinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Etkinlik, Söke TAYEMde düzenlendi ve Söke Garnizon Komutanı Albay Ozan Yılmaz, İl Tarım Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, TAYEM Müdürü Lütfi Özenç, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, ilçe tarım müdürleri, proje ortağı firma yetkilileri ve özel sektör temsilcileri, STK’lar, organik pamuk üreticileri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda ele alınan öneri ve sonuçların, bölgedeki organik pamuk üretiminin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasına yönelik yol haritası oluşturacağı bildirildi.

