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2025 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sistemi Tanıtıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı Atama Programı'nı duyurarak yeni puanlama sistemini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:03
2025 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sistemi Tanıtıldı

Atama Sürecinde Devrim Niteliğinde Yenilik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Atama Programı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yerlikaya, Polis Müzesi'nde düzenlenen tören sırasında, yeni atama sisteminin belirli kriterlere dayalı olarak gerçekleştirileceğini vurguladı.

Yeni Sistemin Detayları

Yerlikaya, bu sistemle birlikte 22,045 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yapılacağını belirtti. “Birinci bölgeden ikinci bölgeye 7,983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12,355, yine ikinci bölgeden ikinci bölgeye 1,707 polisimiz yer değiştirme hakkı kazanmıştır,” dedi.

Yeni uygulamanın, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı gibi çeşitli rütbedeki emniyet personelinin atama işlemlerinin “Görev Puanı” esasına göre yapılacağını da belirtti. “Bu sistem, öğretmenler ve sağlık çalışanlarında olduğu gibi polislerimiz için de geçerli olacak,” diye ekledi.

Görev Puanı Hesaplama Yöntemi

Yerlikaya, görev puanının hesaplama yöntemine dair detayları paylaştı: “Görev puanı, Günlük Görev Yeri Puanı ile o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor.” Bu hesaplama sırasında dört önemli kriterin dikkate alındığını vurguladı:

  • Günlük Görev Yeri Puanı
  • İl Tercih Edilme Puanı
  • İş Yükü Puanı
  • Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Bu dört kriter, polislerin görev puanını oluşturan unsurlar olarak kaydedildi.

Atama Bildirimleri Artık SMS ile

Yerlikaya, atama işlemlerinin bilgilendirilmesinin de kolaylaştığını belirterek, “Atamalar SMS yoluyla da bildirilecektir. Personelimize [1] saat içinde bireysel mesajlar iletilecek,” dedi. Ayrıca, atama yazılarının 24 saat içinde sistem üzerinden gönderileceğinin altını çizdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Atamaları

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı atamalarının da başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Jandarma'da toplam 36,686 personelin, Sahil Güvenlik’te ise 1,701 personelin ataması yapıldığı bilgisi verildi.

Bakan Yerlikaya, yeni görev yerlerine atanan tüm personele başarılar dileyerek, “Kahraman güvenlik güçlerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için durmadan çalışacaktır,” ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atamaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın (ortada)...

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atamaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın (ortada) katılımıyla Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atamaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın (ortada)...

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atamaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın (ortada) katılımıyla Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

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