2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Asgari ücret zammı ile alakalı spekülasyonlar devam ediyor. Asgari ücretle çalışan vatandaş alım gücünün 2024 Ocak ayından bu yana kat be kat düşmesinden mütevellit 2025 yılı zammını merakla büyük beklentiler arasında beklerken, hükümet ve ekonomistler tarafından yapılan açıklama ve hesaplamalar da yakından takip ediliyor. Asgari ücretin olması gereken rakamlarla alakalı olarak da partililerden gün gün talepler iletilmeye devam ediyor.

Son olarak; Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin İstanbul’da düzenlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin olması gereken tutar ile alaakalı açıklama yapan Kılıç, olması gereken rakam ile alakalı değerlendirmesini sundu.

ASGARİ ÜCRET 35.000 TL OLACAK MI?

Kılıç, gelecek yıl asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini sözlerine ekledi. Gerek ekonomik koşullar gerekse de yoksulluk oranlarının yüksekliği sebebiyle asgari ücretin, geçim refahını sağlaması adına bu tutar olması gerekliliği savunuldu.

YRP’DE ERKEN SEÇİM İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

YRP'nin yarın İstanbul’un 39 ilçesinde Anadolu Buluşmaları kapsamında başkan Yardımcısı Kılıç, halk ile bir araya gelecek iken, bu buluşmanın, olası bir erken genel seçime yönelik olarak organize bir şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi. Kılıç, “Genel Başkanımız liderliğinde startı vereceğiz. Türkiye’nin mevcut başkanlık sistemi, sorun üretmekten başka bir işe yaramamaktadır” ifadelerini kullandı. Bu buluşmaların amacının halkın nabzını yoklamak olduğu iddia ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yapılan hesaplamalarda Ocak ayında asgari ücrete yüzde 25’lik zam yapılacağı konuşuluyor. Zam ile alakalı değerlendirmesini sunan Kılıç, asgari ücretin olması gereken seviyeyi belirterek “Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Ülkemizin gerçek gündemi, insanların geçim darlığıdır. Yeni yılda asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerekmektedir” dedi.