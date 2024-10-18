2025 Yılı için Pansiyon Ücretleri Belirlendi

2025 Yılı Pansiyon Ücretleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2025 yılı pansiyon ücretleri, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları için netleşti.

Belirlenen Ücretler

2025 yılı itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki pansiyon ücretleri 39 bin lira olarak belirlenmiştir. Özel eğitim kurumlarında bu ücretler ise 52 bin 750 lira olacakken, mesleki eğitim okullarında 43 bin 750 lira olarak tespit edilmiştir.

Pansiyon Ücretlerinin Dağılımı

Okul Türleri ve Kademesi 2025 Yılı Ücreti (TL) İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları) 39.000 İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) 52.750 Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) 39.000 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar) 43.750

Bu bilgiler, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenmiştir.