DOLAR
34,29 -0,58%
EURO
37,21 -0,41%
ALTIN
2.982,49 -0,99%
BITCOIN
2.333.047,23 -1,62%

2025 Yılı için Pansiyon Ücretleri Belirlendi

2025 yılı pansiyon ücretleri, eğitim kurumlarında belirlendi. İlköğretim ve ortaöğretimde ücret 39 bin lira olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:05
2025 Yılı için Pansiyon Ücretleri Belirlendi

2025 Yılı Pansiyon Ücretleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2025 yılı pansiyon ücretleri, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları için netleşti.

Belirlenen Ücretler

2025 yılı itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki pansiyon ücretleri 39 bin lira olarak belirlenmiştir. Özel eğitim kurumlarında bu ücretler ise 52 bin 750 lira olacakken, mesleki eğitim okullarında 43 bin 750 lira olarak tespit edilmiştir.

Pansiyon Ücretlerinin Dağılımı

Okul Türleri ve Kademesi 2025 Yılı Ücreti (TL)
İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları) 39.000
İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) 52.750
Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) 39.000
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar) 43.750

Bu bilgiler, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Çin'de Pragmatik Temaslar İçin Bulundu
2
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Aksaray'daki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı
3
Macron'dan Netanyahu'ya Açıklama: Sözlerim Çarpıtıldı
4
Karadeniz'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
5
Bolu ve Karabük'ün Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
6
Samsun'da Trafik Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak