2025 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı

Uzlaştırmacıların 2025 Yılı Ücretleri Belli Oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebiyle görevlendirilen uzlaştırmacıların 2025 yılı asgari ücret tarifesi nihayet belirlendi. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı tarifeye göre, uzlaştırma sürecinde sunulan hizmetlerin sonucuna bağlı olarak ödenecek ücretler farklılık göstermektedir.

Uzlaştırma Süreci Ücretleri

Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde, uzlaştırıcıya 874-1312 lira ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Olumlu bir sonuç elde edilmesi durumunda, 2-3 kişi için ödenecek ücret 2.631-3.520 lira; 4-6 kişi için 3.520-4.394 lira; 7-9 kişi için 4.394-5.276 lira; 10 ve daha fazla kişi için ise 5.276-6.158 lira arasında değişecektir.

Öte yandan, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması durumunda ise 2-3 kişinin taraf olması halinde 1.312-1.749 lira, 4-6 kişi taraf olduğunda 1.749-2.193 lira, 7-9 kişi taraf olduğunda 2.193-2.631 lira ve 10 ve daha fazla kişi taraf olduğunda ise 2.631-3.068 lira ücret ödenecek.

Yeni düzenleme ile uzlaştırmacıların alacakları ücretler hakkında şeffaf bir yapı sağlanmış olup, adalet sistemindeki rol ve değerleri bir kez daha ön plana çıkarılmıştır.