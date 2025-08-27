2026-2027 Memur Zamları Resmi Gazete'de: Oranlar ve Düzenlemeler

Resmi Gazete'de yayımlandı: 2026-2027 zam kararları

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tebliğine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar, 2026-2027 dönemine ilişkin memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına dair zamları ve hizmet kollarına ilişkin mali ve sosyal hakları kapsıyor.

Görüşme süreci ve Kurul kararının dayanağı

Toplu sözleşme görüşmeleri 1-19 Ağustos 2025 tarihlerinde yapıldı; kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine Kamu İşvereni Heyeti Başkanı 22 Ağustos'ta Kurula başvurdu. Başkan ve üyelerinin katılımıyla Kurul 23-26 Ağustos'ta çalışmalarını sürdürdü ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla aldı.

Zam oranları ve yansıtma

Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına yapılacak zamlar şu şekilde belirlendi: 2026'nın ilk 6 ayında %11, 2026'nın ikinci 6 ayında %7, 2027'nin ilk 6 ayında %5, 2027'nin ikinci 6 ayında %4. Ayrıca bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

Diğer önemli düzenlemeler

Kararda ayrıca aylık gösterge, ek gösterge, memuriyet taban aylığı göstergesi ve yan ödemelerde 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak kat sayılara ilişkin düzenlemelere yer verildi. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin taban ve tavan ücretlerinde yapılan düzenlemeler de kararda mevcut.

Kamuda ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamlarına 100 gösterge rakamı ilave edilerek uygulama yapılacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalışanlara, çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

Hizmet kollarına ilişkin tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılan 11 hizmet kolundaki kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.