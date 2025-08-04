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2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

2026'da elektrik faturaları 750 TL'yi aşan aboneler için iki katına çıkma riski taşıyor. Tüketiciler zor günler bekliyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 21:37
2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

2026'da Elektrik Faturalarında Radikal Değişiklikler Geliyor

Enerji yönetiminin 2026 yılı için hazırladığı plan, elektrik faturalarında köklü bir değişikliğin kapısını araladı. Aylık 750 TL'lik psikolojik sınırı aşan abonelerin faturalarının otomatik olarak iki katına çıkabileceği gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öngördüğü bu yeni düzenleme, önümüzdeki yıllarda tüketicileri nasıl etkileyecek? İşte tüm detaylar...

Kış Aylarında Artan Elektrik Tüketimi

Türkiye genelinde milyonlarca hane için enerji maliyetleri, giderek artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan elektrik tüketimi, hanelerin faturalarına doğrudan yansıyor. Şubat 2025'te devreye alınan mevcut kademeli elektrik tarifesi sisteminin ise çok daha sert bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.

Kademeli Tarife Uygulaması Nedir?

Kademeli tarifeler, enerji tüketiminde tasarrufu teşvik etmek amacıyla başlatılmış bir uygulamadır. Belirli bir tüketim limitine kadar elektrik, daha uygun bir fiyattan sağlanırken, bu limiti aşan kısımlar ise sübvansiyonsuz yüksek fiyatlarla ücretlendirilmektedir. Mevcut durumda yıllık 5 bin kilowatt-saat (kWh) tüketimi geçen aboneler, sübvansiyon haklarını kaybetmekte ve yüksek faturalarla karşılaşmaktadır.

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Yeni Sınırlar ve Beklentiler

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2026'dan itibaren aylık elektrik faturası 750 TL'yi aşan aboneler, sübvansiyon desteklerinden tamamen mahrum kalacak. Bu kullanıcılar, tüketimlerinin tamamı için yüksek tarifeden ücretlendirilecek ve bu da faturalarının neredeyse iki katına çıkması anlamına geliyor.

Tüketim Limiti Düşürülüyor

Enerji gazetecisi Olcay Aydilek'in öne sürdüğü iddialara göre, yıllık tüketim sınırının 3 bin kWh seviyesine çekilmesi gündemde. Yeni düzenlemeyle birlikte, enerji verimliliğini artırmak ve tüketimi kontrol altında tutmak amacıyla daha sert bir eşik belirlenecek.

Faturalar İçin İki Aşamalı Şok Riski

Bu değişiklikler, tüketiciler için "iki aşamalı bir fatura şoku" riskini beraberinde getiriyor:

  • Daha Fazla Abone Kapsama Girecek: Yıllık tüketim limitinin 3 bin kWh'e düşürülmesi, daha önce düşük tarifeden yararlanan orta gelirli ailelerin de yüksek tarife dilimine geçiş yapmasına neden olacak.
  • Ani Fatura Katlanması: Aylık 750 TL'lik sınıra ulaşan aboneler, o ayki tüketimleri için önemli bir maliyetle karşılaşacaklar. Özellikle 3-4 kişilik ailelerin ortalama tüketimleri göz önüne alındığında, bu sınırı aşmak pek de zor olmayacak.

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