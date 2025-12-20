DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Gümüşhane'de Vaaz Sırasında Yavru Kedi Cemaatle Oynadı

Gümüşhane Karşıyaka Camii'ne giren yavru kedi, cuma vaazı sırasında saflar arasında dolaşıp cemaatle ve tesbihlerle oynadı; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:24
Gümüşhane'de Vaaz Sırasında Yavru Kedi Cemaatle Oynadı

Gümüşhane'de Vaaz Sırasında Yavru Kedi Cemaatle Oynadı

Karşıyaka Camii'nde sevimli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesindeki Karşıyaka Camii'nde, cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında camiye giren yavru kedi dikkat çekti.

Vaaz esnasında cami içerisinde dolaşan yavru kedi, saflar arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tesbihlerle oynadı. Cemaatin ilgisini çeken bu sevimli anlar, vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı.

Yavru kedinin cami içerisindeki hareketleri, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydı yapan Ersin Çoban, "Cuma namazının ilk 4 rekatını kılarken kedinin saflar arasından geçtiğini gördüm. Hoca vaaz verirken safların arasına iyice girdiğini gördüm. Biraz da oyuncu olduğunu fark ettim. O ara vaazı dinleyemedim ama kediyle orada tatlı bir vakit geçirdik" dedi.

YAVRU KEDİ CAMİDE VAAZ SIRASINDA CEMAATLE VE TESBİHLE OYNADI

YAVRU KEDİ CAMİDE VAAZ SIRASINDA CEMAATLE VE TESBİHLE OYNADI

YAVRU KEDİ CAMİDE VAAZ SIRASINDA CEMAATLE VE TESBİHLE OYNADI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Türkiye, Kendi Savaş Gemisini Tasarlayan 10 Ülkeden Biri — İstanbul Tersanesi'nde Önemli Teslimatlar
2
Erdoğan: Türkiye, Dünyada Savaş Gemisini Geliştiren 10 Ülkeden Biri
3
Erdoğan: Türkiye, kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri
4
Gümüşhane'de Vaaz Sırasında Yavru Kedi Cemaatle Oynadı
5
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
6
1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı
7
İnme Belirtilerine Dikkat: "1 Dakika Bile Çok Önemli"

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025