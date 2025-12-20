Gümüşhane'de Vaaz Sırasında Yavru Kedi Cemaatle Oynadı

Karşıyaka Camii'nde sevimli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesindeki Karşıyaka Camii'nde, cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında camiye giren yavru kedi dikkat çekti.

Vaaz esnasında cami içerisinde dolaşan yavru kedi, saflar arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tesbihlerle oynadı. Cemaatin ilgisini çeken bu sevimli anlar, vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı.

Yavru kedinin cami içerisindeki hareketleri, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydı yapan Ersin Çoban, "Cuma namazının ilk 4 rekatını kılarken kedinin saflar arasından geçtiğini gördüm. Hoca vaaz verirken safların arasına iyice girdiğini gördüm. Biraz da oyuncu olduğunu fark ettim. O ara vaazı dinleyemedim ama kediyle orada tatlı bir vakit geçirdik" dedi.

