2026 Dünya Kupası Kura Töreni Washington'da — 5 Aralık

Kura töreni Kennedy Center'da canlı yayınlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kuralarının başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da 5 Aralık'ta çekileceğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da bulunduğunu ve kura töreninin canlı yayında gerçekleşeceğini bildirdi.

Trump, organizasyonun yalnızca ABD için değil, tüm dünya için çok büyük ve önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Bu küresel etkinliği, bu inanılmaz insanları ve bu olağanüstü sporcuları, dünyanın en iyi sporcularını ülkemizin başkentinin kültür merkezine getirmek büyük bir onurdur." dedi.

Etkinlikte Trump ve Infantino kameralara poz verdi; Trump espriyle 'Bunu saklayabilir miyim?' diyerek final müsabakası için hazırlanan sembolik bileti Infantino'nun elinden aldı.

Trump, Dünya Kupası'nı yaklaşık 6 milyar kişinin izleyeceğini söyledi ve Washington'ı şimdiden çok güvenli bir başkent haline getirdiklerini, diğer şehirleri de kısa sürede güvenli hale getireceklerini dile getirdi.