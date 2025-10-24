2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2026 sınav maratonu için ilk adımlar atılırken, milyonlarca adayın gözü ÖSYM’den gelecek resmi duyuruda. Anadolu Üniversitesi AÖF takviminin netleşmesiyle birlikte YKS, ALES, DGS ve özellikle KPSS 2026 için beklenti büyüdü.

ÖSYM takvimi hakkında son durum

Türkiye genelinde yükseköğretimden kamu personeli alımlarına kadar birçok planı doğrudan etkileyen ÖSYM 2026 sınav takvimini henüz paylaşmadı. Kurumun, 2026 yılında düzenleyeceği YKS (TYT, AYT, YDT), ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve KPSS gibi sınavların başvuru ve sınav tarihlerini içeren kılavuzu 23 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yayımlanmamıştır.

KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS 2026 başvuru tarihlerine ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Başvuru dönemleri, girilecek oturuma göre (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) farklılık gösterecek.

Geçmiş uygulamalardan çıkarılan muhtemel takvim

Geçmiş yılların uygulamaları göz önüne alındığında, KPSS Lisans oturumları için başvuruların genellikle ilkbahar aylarında (Nisan-Mayıs) alındığı, sınavların Temmuz ve Ağustos aylarına yayıldığı görülmektedir. KPSS Ön Lisans sınavı genellikle Eylül ayında, KPSS Ortaöğretim ise Ekim veya Kasım ayında düzenlenmektedir; ortaöğretim oturumu iki yılda bir yapıldığı için 2026 yılında yapılması beklenmektedir.

Adaylara not

Milyonlarca adayın çalışma programını netleştirebilmesi için başvuru ve sınav tarihleri konusunda resmi açıklamayı beklemesi önem taşıyor. Resmi takvim açıklandığında başvuru süreci ve sınav tarihleri kesinleşecek ve adaylar planlarını buna göre güncelleyeceklerdir.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine ilişkin duyurusu yapılmadığı sürece, kesin tarihler için kurumun resmi internet sitesi ve duyuruları takip edilmelidir.