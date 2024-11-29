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21. Ankara Kitap Fuarı Açıldı: Azerbaycan Konuk Ülke

21. Ankara Kitap Fuarı, 8 Aralık'a kadar 400 yayın evi ve 800 yazarla kapılarını açtı. Azerbaycan konuk ülke oldu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:26
21. Ankara Kitap Fuarı Açıldı: Azerbaycan Konuk Ülke

21. Ankara Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

21. Ankara Kitap Fuarı, bu yıl 8 Aralık'a kadar sürecek olan etkinliğin kapılarını bugün açtı. Fuarın konuk ülkesi Azerbaycan olurken, onur konuğu ise Prof. Dr. Kemal Sayar olarak belirlendi. Fuar, Ankaralı kitapseverleri 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üzerinde yazar ile buluşturacak.

Azerbaycan Kültürünü Tanıtıyor

ATO Congresium'da başlayan fuarda, Azerbaycan standında yöresel kıyafetli görevlilerle birlikte ziyaretçilere ülkelerinin kültürü ve tarihi tanıtılacak. Fuarda toplamda yaklaşık 1500 etkinlik düzenlenecek.

Fuar Koordinatöründen Açıklama

Fuar koordinatörü Remzi Çayır, Ankaralılarla bir yıl aradan sonra tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çayır, "Ankaralıları bu kültürel atmosferi yaşamaları için bekliyoruz. Burada 400'e yakın yayın evimiz stantlarını açmış bulunuyor, 800'ün üstünde yazar var. Ayrıca 1500'e yakın imza günü, panel, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek" dedi.

Azerbaycan Kültür Merkezi'nden Mesaj

Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, fuarın onur konuğu olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Kitaplar halklar arasında en sağlam köprüdür. Fuarın medeniyetimize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kitapseverlerden Yorumlar

Fuara ailesiyle birlikte katılan Mustafa Çeliker, "Kitaplara karşı çocuklarımız çok istekliler. Fuarı Ankaralı kitapseverlere tavsiye ederim çünkü fiyatlar dışarıya göre daha uygun ve seçenek çok fazla var" ifadelerini kullandı.

21. Ankara Kitap Fuarı, 8 Aralık Pazar günü sona erecek. Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engelliler için ücretsiz olan fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde...

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde yazarı kitapseverlerle buluşturacak. ATO Congresium'da açılışı yapılan kitap fuarının koordinatörü Remzi Çayır, AA muhabirine fuarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde...

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde yazarı kitapseverlerle buluşturacak. ATO Congresium'da açılışı yapılan kitap fuarının koordinatörü Remzi Çayır, AA muhabirine fuarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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