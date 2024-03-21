21 ilde “Narkoçelik – 7” operasyonları ile 161 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. “Narkoçelik – 7” ismi ile 21 ilde yürütülen operasyon sonrasında, 930 kg. uyuşturucu madde ve 35 bin uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar ile 161 kişi de yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının koordine ettiği bu operasyonlara, İl Jandarma Komutanlıklarında görev yapmakta olan 1200 jandarma katıldı. Aralarında Ankara, Kocaeli, Bursa, Diyarbakır, Sakarya, Aydın, Tekirdağ, Samsun, Antalya, Mersin, Hatay, Van, Muğla, Balıkesir, Ordu, Gaziantep, Erzincan, Ağrı, Kahramanmaraş, Bingöl ve Aksaray’ın olduğu 21 ilde gerçekleşen operasyonlarda bin tona yakın uyuşturucu maddeye ve 35 bin uyuşturucu hapa el konuldu. 161 tacir ve sokak satıcısı ise yakalandı.