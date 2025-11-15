21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Bursa'da Şebo Müzikali ile Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, UNIMA Türkiye Millî Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen 21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Şebo Müzikali' ile açıldı. Açılış programı Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış gösterisi ve program

Festivalin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri, UNIMA Türkiye Millî Merkezi temsilcileri, yerli ve yabancı sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklara yönelik kukla ve Karagöz alanlarının yanı sıra çeşitli eğlenceli gösteriler yer aldı. Her yaştan izleyiciyi kahkahaya boğan 'Şebo Müzikali', sokak hayvanlarının yuvalandırılmasına dikkat çeken sosyal sorumluluk mesajlarıyla büyük alkış topladı.

Başkanın mesajı

Mustafa Bozbey program sonunda yaptığı konuşmada, Karagöz'ün Bursa için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Karagöz, gölge oyunları alanında dünya çapında seçkin bir konuma sahip. Festival, geleneğimizin sürdürülmesi açısından önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda festivalimizde birçok yabancı ekibi de misafir ederek kentimizin değerlerini tanıtıyoruz"

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mustafa Bozbey, gelen misafirlerin ülkelerine döndüklerinde Bursa'nın zenginliklerini anlatacak birer kültür elçisi olacaklarını belirtti. Festival kapsamında 10 gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek ve tüm Bursalılar festivale davet edildi.

