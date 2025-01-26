21 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli, Mısır'a Sınır Dışı Edildi

Murad Bergusi'nin Sürgünle Gelen Özgürlüğü

İsrail hapishanesinde tam 21 yıl geçiren 51 yaşındaki Murad Bergusi, dün gerçekleştirilen esir takası kapsamında Mısır'a sınır dışı edildi. Kahire'ye gönderilen Filistinli 70 esirden biri olan Bergusi, özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi.

Hapiste Çektiği Zorluklar

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kuber beldesinden olan Bergusi, Aralık 2003te İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı ve iki ay boyunca ağır sorgulamalara maruz kaldı. Bergusi, toplamda 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve hapishaneler arasında sürekli yer değiştirdi.

Babasına Veda Edemedi

Özellikle 2015 yılında vefat eden babasına veda edemediği için büyük bir acı yaşayan Bergusi, bu durumu İsrail Hapishaneler İdaresi tarafından verilen izinlerin kısıtlı olmasına bağladı.

Tutuklu Bergusi'nin Suçlamaları

Hamas Hareketi Mahkumlar Enformasyon Bürosu'na göre, Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 20 askerin öldürülmesi ve yaralanmasına yol açan birçok silahlı saldırıyla suçlanarak ağır cezalara çarptırıldı.

Hamas ile İsrail Arasındaki Anlaşmalar

19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, üç aşamadan oluşmaktadır. Bu kapsamda ilk 42 günde İsrailli 33 esir ile 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. Esir takasının ilk aşamasında Hamas, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç'a teslim ederken, 90 Filistinli esir de Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

Esir takasının ikinci turunda ise 25 Ocak'ta 4 İsrailli kadın askere karşılık, 200 Filistinli esir serbest bırakılacak. Bu esirlerin 114'ü Batı Şeria'ya, 16'sı ise Gazze Şeridi'ne dönecek. Anlaşma gereği 70 Filistinli de Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiş yaptı.