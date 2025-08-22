22 Ağustos 2025 Gündem Özeti: Türkiye ve Dünya Haberleri

GÜNDEM ÖZETİ — 22 Ağustos 2025

GENEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak ve Karpaz Bölgesini ziyaret edecek. (Lefkoşa)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Divriği İlçe Başkanlığı, Divriği Belediyesi ve Divriği Ulu Camisini ziyaret edecek; cuma namazına ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (Sivas/ 11.00/11.30/12.30/18.00)

YASAMA • YÜRÜTME • SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, MHP İl Başkanlığını ve 51. Arhavi Kültür ve Sanat Festivalini ziyaret edecek. (Artvin/15.30/16.00/16.50/17.00/19.30)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyarette bulunacak. (Sakarya/10.00/17.00)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnafı ve Birlik Vakfını ziyaret edecek; MÜSİAD-Gönüllü Kuruluşlar Buluşması'na katılacak. (Bursa /11.00/12.00/13.45/15.00)

EKONOMİ • FİNANS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; burada İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, esnafla buluşacak ve sivil toplum ile iş insanlarıyla istişare yapacak. (Siirt/08.15/09.30/10.30/14.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Iğdır/11.00/14.00/15.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak. (İstanbul/10.00)

DÜNYA • DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planını onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu ortaya çıkan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat edecek ve Gazze konulu basın açıklamasına katılacak. (İstanbul/13.12/14.00)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret edecek, Aydın yurt inşaatında incelemelerde bulunacak; yapımı tamamlanan tesislerin açılışı ile Küçükada Spor Kulübü'nün gösteri maçı etkinliğine katılacak. (Aydın/10.15/11.00/16.00/16.30/18.15)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla başlayacak. (İstanbul/21.30)

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta açılış maçında Arca Çorum FK ile SMS Grup Sarıyer karşılaşacak. (Çorum/21.30)

Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Çin'de devam edecek. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşılaşacak. (Jiangmen/09.00)

