22 Ağustos 2025 Gündemi: Cevdet Yılmaz KKTC'de, Özgür Özel Divriği'yi Ziyaret Edecek

GÜNDEM — 22 Ağustos 2025

Anadolu Ajansı gündem listesiyle öne çıkan programları paylaşıyor. Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak ve Karpaz Bölgesini ziyaret edecek. (Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özgür Özel, partisinin Divriği İlçe Başkanlığını, Divriği Belediyesini ve Divriği Ulu Camisini ziyaret edecek; cuma namazına ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (Sivas/11.00/11.30/12.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA · YÜRÜTME · SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, esnafla buluşacak ve 51. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ni takip edecek. (Artvin/15.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Kemal Memişoğlu, Valiliğe ve AK Parti ile MHP il başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirecek. (Sakarya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Hayati Yazıcı, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnaf ve Birlik Vakfını ziyaret edecek; MÜSİAD-Gönüllü Kuruluşlar Buluşması'na katılacak. (Bursa/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ · FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ömer Bolat, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak; İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, esnafla bir araya gelecek ve sivil toplum kuruluşları ile iş insanlarıyla istişare edecektir. (Siirt/08.15-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Iğdır/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCMB, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak. (İstanbul/10.00)

DÜNYA · DİPLOMASİ

1- Gazze'deki Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardım girişlerinin engellenmesi sonucu ortaya çıkan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe irat edecek ve Gazze konulu basın açıklamasına katılacak. (İstanbul/13.12/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Osman Aşkın Bak, Valiliği ve partisinin Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek; yurt inşaatında incelemelerde bulunacak, yapımı tamamlanan tesislerin açılış törenine katılacak ve Küçükada Spor Kulübü'nün gösteri maçına iştirak edecek. (Aydın/10.15-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla başlayacak. (İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta açılış maçında Arca Çorum FK ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. (Çorum/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

Turnuva Çin'de devam ediyor; Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşılaşacak. (Jiangmen/09.00) (Fotoğraflı)

