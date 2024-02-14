22 ilde terör örgütüne operasyon: Bozdoğan-1 operasyonu ile 179 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 22 ilde terör örgütlerine karşı “Bozdoğan-1” operasyonlarını başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Terör örgütüne mensup oldukları ve faaliyet gösterdikleri belirlenen 179 şüpheli, “Bozdoğan-1” operasyonlarda yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X paylaşım platformunda hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin terör örgütünün sosyal medya hesaplarını kullanarak propaganda yaptıklarını, örgüte bağlı haber kanallarında görev alarak örgüte para aktardıklarını, örgütün gençlik ve kırsal kollarına eleman kazandırdıklarını ve illegal sokak eylemlerine iştirak ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya, Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne üye olan ve örgüt lehine propagandalar yapanlar hakkında geniş çaplı inceleme yapıldı. Operasyon sonucunda 179 kişinin aralarında bulunduğu suç örgütüne üye olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.