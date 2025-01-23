23 Ocak 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugünkü Önemli Toplantılara Katılacak

Bugünün Önemli Gelişmeleri

23 Ocak 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmeler ve heyetler arası görüşmenin ardından, taraflar arasında bazı anlaşmalar imzalanacak.

Bu önemli etkinlikler, saat 14.00’te başlayacak ve resmi akşam yemeği ile sona erecek.

Ekonomi ve Finans Alanında Gelişmeler

Bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı’na katılacak. Toplantının saati 14.00 olarak belirlenmiş.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında yer alacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bugün ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararlarını açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreçlerine dair gelişmeler izleniyor. Aynı zamanda, Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası yaşanan gelişmeler de dikkatle takip edilecek.

Güncel Durumlar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 79 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gelişmeler gündemden düşmüyor.

Spor Dünyasında Bugün

Bugün Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin yedinci haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek. Maç, 20.45'te başlayacak.

Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini ağırlayacak. Karşılaşma, 20.30’da gerçekleşecek.

Diğer önemli maçlar arasında ise Türk Hava Yolları - Belçika'nın Asterix Avo eşleşmesi ve Galatasaray Daikin - Yunanistan'ın Olympiakos karşılaşması bulunuyor. Her iki maç da İstanbul’da, farklı saatlerde oynanacak.

Daha geniş bir spor etkinliği olan SMS Grup Efeler Ligi’nde ise Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve TÜRŞAD karşı karşıya gelecek, maç saati 15.00 olarak belirlenmiş.

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