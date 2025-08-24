24 Ağustos 2025 Gündemi: Reklam Denetimi, Tekstilde Yapay Zeka ve Gıda Güvenliği

24 Ağustos 2025 - ÖZEL HABER GÜNDEMİ / ANADOLU AJANSI

1. Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünleri tanıtımlarını yakından izliyor

Reklam Kurulu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tüketicileri aldatan ve tecrübe ile bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini artırdı. Kurulun hedefi, özellikle kırtasiye ve okul ürünleri tanıtımlarındaki yanıltıcı uygulamalara müdahale etmek. (Serhat Tutak/Ankara)

2. Tekstil ve moda sektöründe yapay zeka israfı azaltıyor

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Ergin Aydın teknolojinin sektöre etkisini değerlendirdi: "Yapay zeka ve 3D teknolojilerinin devreye girmesiyle, markalar artık koleksiyon onayı için bir adet numune ile yetinebiliyor, hatta bazıları hiç fiziksel numune üretmeden tamamen dijital prototiplerle karar alabiliyor." Aydın, dünya çapında moda ayakkabı sektöründe yılda yaklaşık 14 milyar çift üretim yapıldığını ve model başına ortalama 13 numune üretildiğini belirterek, dijital numunelerin çevresel yükü azaltacağını vurguladı. (Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı)

3. Hazır yemek sektöründen toplu yemek verecek kişi ve şirketlere uyarı

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, toplu yemek hizmeti alacakların ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışmasını önerdi: "İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışırlarsa sorunları da bertaraf ederler." Bozdağ ayrıca, "Tarım ve Orman Bakanlığının ifşa raporlarına bakarsanız bir tane lisanslı yemek şirketi göremezsiniz" dedi. (Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4. Devlet korumasındaki kız çocuklarına sanatla terapi

İstanbul Çocuk Evleri Sitesi'nde yürütülen "Organik Sabunlara Keçe İşleme Terapisi" Projesi ile 10-18 yaş arası kız çocukları sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak sanatsal faaliyetlere yönlendiriliyor. Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Belkıs Adatepe Çiçek uygulamanın amacını şöyle açıkladı: "Koruma altındaki çocuklarımızın iletişimlerini, becerilerini geliştirmek, sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için böyle bir atölye açma gereği duyduk. ... Kendileri bir ürün ortaya koyduklarında ve bu ürün gözle görülebilir olduğunda öz güvenleri artıyor." (Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5. İzmir'de nakil: Gelin, kayınvalidesine karaciğer verdi

İzmir'de kayınvalide Binnaz Kocadal, gelini tarafından yapılan karaciğer bağışıyla sağlığına kavuştu. Binnaz Kocadal: "Gelinim 'Anne, öyle bir şey varsa ben sana ciğerimin yarısını veririm, sen yaşamazsan bizim halimizi ne olacak?' dedi. Karaciğerini verdi." Gelin Güler Kocadal ise duygularını, "Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin. ... Bundan sonra gelin kaynana değil de kardeş gibi geçiniriz inşallah" sözleriyle paylaştı. (Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6. Dünyada kırmızı et fiyatları rekor seviyede

ABD'nin gümrük tarifeleri, kuraklık ve yüksek talebin etkisiyle arz zayıf kaldı; ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'de son bir yılda kırmızı et fiyatları enflasyonun oldukça üzerinde arttı. (Nuran Erkul-Ata Ufuk Şeker/Londra/Brüksel)

7. Emtia piyasalarında faiz indirim beklentisi fiyatlandı

Gümüş, tamamlanan haftada yılbaşından bu yana %34,6 değer kazanarak altının %28,5'lik yükselişini geride bıraktı. Ons bazında fiyatlar gümüşte %2,3, platinde %1,8, altında ve paladyumda %1,1 artış gösterdi. (Tunahan Kükürt/İstanbul)

8. Brent petrol fiyatı ikinci çeyrekte yüzde 10'dan fazla geriledi

Petrol fiyatları, OPEC+ üretim artışları ve ABD yönetiminin gümrük tarifelerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre %10,8 düştü. Uzmanlar, arz fazlası ve zayıf göstergeler nedeniyle Brent petrolün kısa vadede 60 dolara, gelecek yıl arz fazlasının devam etmesi halinde ise 50 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. (Duygu Alhan/Ankara)

9. Ömer Faruk Yurtseven: EuroBasket 2025'te madalya hedefi

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, EuroBasket 2025 öncesi iddialı konuştu: "Amacımız, Avrupa Şampiyonası'na gidip derece yapmak. Kesinlikle herkes bu takımın yeteneklerinin farkında." Yurtseven, uzun rotasyonunun güçlü olduğunu ve turnuvada bunun karşılığını almak istediklerini belirtti. (Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10. Badminton'da hedef: Sonuç kadar gelişim

Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, büyük turnuvalarda sadece madalya değil, sporcuların gelişiminin de önemine vurgu yaptı: "Bu yılki dünya şampiyonasında temel beklentimiz, sporcularımızın performanslarını geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları. Elbette madalya hedefimiz de var ancak bu tür organizasyonlar, yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda süreç ve gelişim odaklı ele alınmalı." Yıldız, federasyonda şeffaflık, planlılık ve katılımcılık ilkelerinin uygulandığını ekledi. (Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

