Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
Bilecikli öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde düzenlenen 4. Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması’ndan ödüllerle döndü. Etkinliğe Bilecik’ten toplam 16 öğrenci katıldı.
Katılım ve Ödüller
Yarışma bölümünde sahne alan ve başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler şunlardır:
Arya İpek — E Kategorisi 3.’lük Ödülü
Batuhan Erat — D Kategorisi Jüri Teşvik Ödülü
Nil Olgun — D Kategorisi Mansiyon Ödülü
Belediye Başkanı'ndan Tebrik
Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri ve eğitmenlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: 'Sanatın birleştirici gücünü büyüten, Bilecik’i gururla temsil eden Sanat Akademisi öğrencilerimizi ve emek veren kıymetli eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyoruz.'
