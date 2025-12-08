Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü

Bilecikli öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde düzenlenen 4. Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması’ndan ödüllerle döndü. Etkinliğe Bilecik’ten toplam 16 öğrenci katıldı.

Katılım ve Ödüller

Yarışma bölümünde sahne alan ve başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler şunlardır:

Arya İpek — E Kategorisi 3.’lük Ödülü

Batuhan Erat — D Kategorisi Jüri Teşvik Ödülü

Nil Olgun — D Kategorisi Mansiyon Ödülü

Belediye Başkanı'ndan Tebrik

Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri ve eğitmenlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: 'Sanatın birleştirici gücünü büyüten, Bilecik’i gururla temsil eden Sanat Akademisi öğrencilerimizi ve emek veren kıymetli eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyoruz.'

