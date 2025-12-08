DOLAR
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü

Bilecik'ten 16 öğrenci Gazimağusa'daki 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'ne katıldı; üç öğrenci farklı kategorilerde ödül alarak döndü.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:10
Bilecikli öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde düzenlenen 4. Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması’ndan ödüllerle döndü. Etkinliğe Bilecik’ten toplam 16 öğrenci katıldı.

Katılım ve Ödüller

Yarışma bölümünde sahne alan ve başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler şunlardır:

Arya İpekE Kategorisi 3.’lük Ödülü

Batuhan EratD Kategorisi Jüri Teşvik Ödülü

Nil OlgunD Kategorisi Mansiyon Ödülü

Belediye Başkanı'ndan Tebrik

Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri ve eğitmenlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: 'Sanatın birleştirici gücünü büyüten, Bilecik’i gururla temsil eden Sanat Akademisi öğrencilerimizi ve emek veren kıymetli eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyoruz.'

