Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu

Geçmişte ortak alan ve mama paylaşımı nedeniyle daha sık kavga eden kedi ve köpekler, günümüzde artan bilinç ve değişen yaşam koşullarıyla birlikte dostluğa yaklaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Abdurrahman Takcı, bireysel mama kullanımının yaygınlaşmasının kavgalarda belirgin azalma sağladığını vurguladı.

Kesişim noktaları kalmadı

Takcı, kavgaların hayvanların yetiştirilme biçimleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Kedilerin kendilerine göre mamaları var. Köpeklerin kendilerine göre ayrı mamaları var. Buna istinaden böyle bir kesişim noktaları kalmadı. Böylece de kavga azaldı.'

Uzun yıllar boyunca sokak ve kırsalda aynı yiyeceğe yönelen kediler ile köpekler, besin kıtlığı ve ayrılmış alan eksikliği nedeniyle rekabet içindeydi. Ancak gelir düzeyinin artmasıyla evcil hayvan bakım alışkanlıkları gelişti, mama çeşitliliği ve ayrı beslenme alanları oluştu.

Takcı ayrıca avcı içgüdülerine değinerek, 'Kediler olarak örnek verecek olursak fare avlama noktasında, sürekli mama bulan kediler de avcı özelliklerini kaybediyorlar' ifadelerini kullandı. Köpeklerde de benzer biçimde mamayla beslenen hayvanlarda koruyuculuk ve içgüdüsel sürü görevlerinin zayıfladığına dikkat çekti.

Kavga kırsalda bitmiş değil

Doç. Dr. Takcı, kediler ve köpeklerin dostluğunun tamamen ev ortamına bağlı olduğunu belirterek, 'Tam anlamıyla bizim ortamımızda bulundukları ve normal ortamlarından uzaklaştırdığımız için aslında kediler ve köpekler bu dostluğu oluşturdular. Yine zaman zaman kırsala gittiğimiz zaman köpekler ve kedilerin hâlâ kavga ettiklerini görebiliyoruz. Çünkü onların hâlâ ortak kesişim alanları söz konusu' dedi.

Özetle, şehirleşme, değişen yaşam tarzları ve evcil hayvan bakımındaki gelişmeler kedi-köpek çatışmalarını azalttı; ancak kırsal alanlarda ortak beslenme ve yaşam alanları nedeniyle kavgalar devam ediyor.

DOÇ. DR. ABDURRAHMAN TAKCI (ARŞİV)