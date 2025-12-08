Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümden asfalt plentine, KOCAFEST ve TEKNOFEST etkinliklerinden ata tohumları üretimine kadar uzanan çalışmalarla yerli ve milli üretime güçlü destek verdiklerini vurguladı.

Yerli Malı Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin gerçekleştirdiği projeler ve gençlere sunduğu imkanlara dikkat çekti:

"Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek oluyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan Çözüm Merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve millî imkânlarla yapılması ile yüzde yüz yerli üretim olan ‘Agrega Üretim Tesisi’ ve ‘Asfalt Plenti’ hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca tesislerimizde bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımız; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin ne kadar emin ellerde olduğunu tesislerimizde ve geleneksel hâle getirdiğimiz KOCAFEST’te göstermektedir. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, üretsin; biz her zaman yanlarında ve destekçileriyiz. Anadolu’nun ortasında ‘dijital bir fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. KOCAFEST gelecekte çok daha iyi işler yapacaktır. Özellikle Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin aldıkları eğitimler sonucunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının öneminin göstergesi olmakta hem de yerli üretim ürünlerini kullanmaya teşvik etmektedir. Bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sunmaktadırlar"

Kendi kendine yeten belediyeyiz

Her defasında ‘Kendi kendine yeten belediye’ ve ‘kendi kendine yeten bir şehir’ olmalıyız" diyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan altyapı ve üretim yatırımlarıyla bu hedefe ulaştıklarını aktardı:

"Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz, Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Agrega Üretim Tesisimizle ise asfalt için gerekli olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi ürettiğimiz agrega ile yine kendi üretimimiz olan asfaltla Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Özellikle en önemli gündem maddelerimizden biri olan kentsel dönüşüme ayrı bir değer ve önem veriyoruz. Vatandaşın hangi ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle karşılıyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek sosyal mekânlar oluşturuyoruz. Türkiye’de ilçe belediyeleri ölçeğinde kendi imkânlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Bu vesileyle ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı.

