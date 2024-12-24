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24 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Bugün Türkiye'de ekonomi, diplomasi ve spor alanında önemli toplantılar ve etkinlikler gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 00:00
24 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Bugün, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı’na katılacak. Toplantı, 10:00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği'ni ziyarete gidiyor. Bu ziyaret de 09:30'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak. Bu duyuru 10:00'da Ankara’da yapılacak.

Diğer bir önemli gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini sunması. Bu açıklama da 10:00'da gerçekleşecek.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesi ve geçici yönetimin kurulması süreci yakından takip edilmektedir. Gelişmeler Şam/Halep bölgesinde izleniyor.

Aynı zamanda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler de Gazze/Kudüs bölgesinde gözlemlenmekte.

Spor Gelişmeleri

Basketbol branşında önemli etkinlikler planlandı. Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası, Erkekler Federasyon Kupası ve Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimleri, bugün 11:00'de İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası; BOTAŞ-Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş-Bodrum Basketbol karşılaşmaları ile başlayacak. Maçlar 18:00'de Ankara ve İstanbul'da oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inin 9. haftasındaki Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı Giresun’da saat 18:00'de oynanacak.

Son olarak, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni 11:00'de RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

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