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25 Eylül 2024 Gündemi: Politikadan Spora Önemli Gelişmeler

25 Eylül 2024'te Türkiye ve dünya genelinde gerçekleşecek önemli siyasi ve sportif olaylar.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 00:00
25 Eylül 2024 Gündemi: Politikadan Spora Önemli Gelişmeler

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2024

Politik Gelişmeler

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta çeşitli temaslarına devam edecek.
  2. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyonu Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na konuşma yapacak, ayrıca Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşme gerçekleştirecek.
  3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'nda yer alacak.

Ekonomi ve Finans

  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon tahminlerini açıklayacak.
  2. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret verilerini paylaşacak.

Dünya Diplomasi

  1. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya gelecek.
  2. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki askeri faaliyetleri izlenmeye devam ediyor.

Spor Etkinlikleri

  1. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak.
  2. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Belçikalı Union SG ekibi ile karşılaşacak ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yapacak.
  3. Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
  4. Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımı ile karşılaşacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısı gerçekleştirecek.
  5. Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile mücadele edecek.
  6. Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka BKT Avrupa Kupası'ndaki ilk hafta karşılaşmalarına katılacak.
  7. Çağdaş Bodrumspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda GiroLive Panthers ile mücadele edecek.
  8. Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Köyceğiz Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji takımları karşılaşacak.

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