25 Eylül 2024 Gündemi: Politikadan Spora Önemli Gelişmeler

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2024
Politik Gelişmeler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta çeşitli temaslarına devam edecek.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyonu Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na konuşma yapacak, ayrıca Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşme gerçekleştirecek.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'nda yer alacak.
Ekonomi ve Finans
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon tahminlerini açıklayacak.
- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret verilerini paylaşacak.
Dünya Diplomasi
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya gelecek.
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki askeri faaliyetleri izlenmeye devam ediyor.
Spor Etkinlikleri
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Belçikalı Union SG ekibi ile karşılaşacak ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yapacak.
- Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımı ile karşılaşacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısı gerçekleştirecek.
- Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile mücadele edecek.
- Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka BKT Avrupa Kupası'ndaki ilk hafta karşılaşmalarına katılacak.
- Çağdaş Bodrumspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda GiroLive Panthers ile mücadele edecek.
- Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Köyceğiz Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji takımları karşılaşacak.
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