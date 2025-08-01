25 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi: İBB İhalelerine Fesat Karıştırma İddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler arasında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve diğer üst düzey yöneticiler de bulunuyor.

Operasyonun Detayları

Soruşturmanın detaylarına göre, örgüt üyelerinin İSFALT ve İETT'den aldıkları ihalelere fesat karıştırdığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihale komisyonlarında görev alan şüphelileri yakalamak amacıyla İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında önemli isimler yer alıyor; IETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, IETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral ve IETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu gibi yöneticiler dikkat çekiyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin isimleri ise şöyle:

İETT Genel Müdürü İrfan Demet

İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever

İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral

İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya

İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu

İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu

İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon Şefi Ülkü Kaya

İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal

İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu

İSFALT İdari İşler Müdürlüğü Şefi Göktunç Şentürk

İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Erenay Delipınar

İSFALT İdari İşler Müdürlüğü uzmanı Murat Delice

İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık

Oktay Aktaş

Mehmet Karataş

Zafer Sola

Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı

Halil Yanmaz

Eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca

Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan

Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi

Eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu

Eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca

Veli Rıdvanoğlu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.