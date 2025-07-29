26. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı

26. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Resmi Olarak Açıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 26. kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganıyla başladı. Festivalin açılışı, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Altınköprü Halk Dansları Topluluğu tarafından sergilenen "Doğanın Uyanışı" adlı dans gösterisi dikkat çekti. Katılımcı ülkelerin bayrak seremonisinin de yapıldığı açılışta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, festivali 1999'dan beri takip ettiğini vurgulayarak, hayırlı olmasını diledi.

55 Ülkeden 600 Sanat Elçisi

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, festivalde bu yıl 55 ülkeden 600'den fazla sanat elçisini ağırladıklarını belirtti. Çebi, "Büyükçekmece'nin kalbi bir kez daha müzikle, dansla, gelenekle ve renklerle artıyor. Bu yalnızca bir festival değil, dünyaya umut veren bir kültür köprüsüdür. Festivalimiz, 26. yılında tam 10 yıl boyunca 'Dünyanın En İyi Festivali' seçilmiştir. Bu başarı, sanatın gücüne inanan herkesindir." şeklinde konuştu.

Dünyanın En İyi Festivali Olma Yolunda

Festival Komitesi Başkan Yardımcısı Hayri Gürhan Ozanoğlu, 11. kez dünyanın en iyi festivali ödülünü almak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Ozanoğlu, "Dünyanın en iyi gruplarını, heykeltıraşlarını, el sanatçılarını, kukla sanatçılarını ve fotoğraf sanatçılarını İstanbul'umuzda buluşturduk. Bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya ve tüm dünyaya yaymaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Açılışta festival ateşi yakıldı ve geleneksel olarak barış kütüğüne ülke plaketleri çakıldı. UNESCO'ya bağlı Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) üyesi ve A kategorisindeki ilk festivaller arasında yer alan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 10 kez 'Dünyanın En İyi Festivali' ödülüne layık görüldü.

Festivalin ilk gününde Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun yanı sıra Moğollar grubu da konser verecek. Tüm etkinlik ve detaylara buyukcekmecefest.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece Belediyesince "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganıyla bu yıl 26. kez düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin resmi açılışı yapıldı. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılışta festivale katılan ülkelerin bayrak seremonisi gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesince "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" sloganıyla bu yıl 26. kez düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin resmi açılışı yapıldı. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılışta festivale katılan ülkelerin bayrak seremonisi gerçekleştirdi.