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26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Başladı

Dünya genelinden kukla sanatçıları bir araya geliyor, festival 3 Kasım'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:34
26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Başladı

26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Başladı

Dünyanın dört bir yanından gelen kukla sanatçıları, 26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nde buluştu. Festival, 3 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Cengiz Özek: "Karagöz Kültürü Giderek Yok Oluyor"

Festivalin sanat yönetmeni Cengiz Özek, açılışı gerçekleştirirken, daha önce uluslararası kukla gösterimlerinde gördükleri yoğun ilginin festivalin doğmasına zemin hazırladığını dile getirdi. Karagöz'ün, Türkiye dışında daha fazla bilinir olduğuna işaret eden Özek, "Dünya genelindeki festivallerde insanlar Karagöz'e büyük bir merakla yaklaşıyorlar. Bizim bu noktada bozulmamış geleneklerimizle tanıştırmalarını sağlamak adına festival düzenleme kararı aldık," dedi.

Olumsuz Koşullardan Dolayı Daha Sade Bir Festival

Özek, bu yıl festivalde daha sade bir konsepte yöneldiklerini belirterek, maddi şartlar ve savaş gibi olumsuz gelişmelerin bu durumu etkilediğini ifade etti. Aynı zamanda, Karagöz'ün yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi:

"Ne yazık ki, savaşların sürdüğü bölgelerde Karagöz ve onun bilenleri de kayboluyor. Bu kültürü taşıyan eski ve bilgili bireyler giderek azalıyor."

Uluslararası Katılım

Bu yılki festivale katılan sanatçılar arasında Cheung Chun Fai (Hong Kong), Hilarilar Marionetas (İspanya), Teatro Verde (İtalya), Compania Banyan de Marionetas (Meksika) ve Jose Navarro (Peru) yer alıyor. Türkiye'den de Cengiz Özek, Ercan Sönmez, Murat Karahüseyinoğlu ve Emre Tandoğan gibi sanatçılar, çeşitli gösteriler gerçekleştirecek.

Atölyeler ve Gösterimler

Festival kapsamında Gölge Kuklası ve Karagöz figürü yapımı gibi atölyeler de düzenlenecek. Etkinlikler, Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi, Akbank Sanat, Beyoğlu Belediyesi Bilim İstanbul, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Mall of İstanbul gibi mekanlarda gerçekleştirilecek.

Daha Fazla Bilgi İçin

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve program akışına www.istanbulkuklafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yıl 6 ülkeden 11 farklı oyunun yer aldığı "26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali"nin...

Bu yıl 6 ülkeden 11 farklı oyunun yer aldığı "26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali"nin açılışı, Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 6 ülkeden 11 farklı oyunun yer aldığı "26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali"nin...

Bu yıl 6 ülkeden 11 farklı oyunun yer aldığı "26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali"nin açılışı, Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'nde gerçekleştirildi.

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