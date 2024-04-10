27 yaşında şehit olan Hikmet Aslan son yolculuğuna uğurlandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün yaptığı yazılı açıklama ile Pençe-Kilit bölgesinde bir şehit daha verildiğini açıklamıştı. 9 Nisan tarihinde teröristlerin taciz atışı nedeniyle yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından MSB, durumu şehidin ailesine bildirirken başsağlığı diledi.

Şehit Aslan'ın cenazesi kaldırıldı!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütünün taciz ateşinde şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın cenazesi bugün toprağa verildi. Niğde Değirmenli beldesinde toprağa verilmek üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Aslan’ın cenazesi, ailesinin evine götürüldü.







Helallik alınmasının ardından şehit Hikmet Aslan için belde meydanında bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende baba İdris, anne Gülbahar ve eşi Kübra Aslan gözleri yaşlı bir şekilde dua ederken, cenaze öğle namazının ardından defnedildi. İl Müftüsü Osman Ayas’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından törene katılanlar “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.