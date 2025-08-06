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2748 Turist, Mein Schiff 5 ile Marmaris'te

Malta bayraklı Mein Schiff 5 kruvaziyeri, 2748 yolcusuyla Marmaris Limanı'na demirledi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:42
2748 Turist, Mein Schiff 5 ile Marmaris'te

Mein Schiff 5 ile 2748 Turist Marmaris'e Geldi

Malta bayraklı Mein Schiff 5 kruvaziyeri, 2748 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Rodos Adası'ndan hareket eden 295 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın geniş iskelesine yanaştırıldı.

Gezinti Başladı

Gemide, çoğunluğu Alman olan 2748 yolcu ile birlikte 921 personel yer alıyor. Gümrük işlemlerinin ardından, bu kalabalık turist grubu Marmaris'in güzelliklerini keşfetmek için çarşıya, Kaleiçi'ne ve Yat Limanı'na akın etti.

Santorini'ye Yeni Bir Yolculuk

Gün boyunca Marmaris'te bulunan yolcular, tarihi ve turistik alanları ziyaret ettikten sonra, gemi gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edecek.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2748 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2748 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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