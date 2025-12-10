DOLAR
Melikgazi Belediyesi Hisarcık'ta 1,5 km Sıcak Asfaltla Ulaşımı Kolaylaştırdı

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi'nde 1,5 km yolun sıcak asfalt serimini tamamladı; 2 bin 250 ton asfalt kullanıldı, altyapı ve kaldırım çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:44
Melikgazi Belediyesi Hisarcık'ta 1,5 km Sıcak Asfaltla Ulaşımı Kolaylaştırdı

Melikgazi Belediyesi Hisarcık Mahallesi yollarını yeniledi

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını akıcı, konforlu ve güvenli hale getirme hedefiyle Hisarcık Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Proje, kış şartları etkili olmadan asfalt serimini bitirme önceliğiyle yürütüldü.

Yapılan çalışmalar ve kullanılan malzeme

Ekipler, Hilal Caddesi, Ahmet Köprü Sokak, Tekin 1 Sokak ve Yıldız 1 Sokak arasındaki bağlantı yolunda çalışma gerçekleştirdi. Toplamda 1,5 kilometre uzunluğundaki yollar için 2 bin 250 ton asfalt kullanıldı. Çalışma sahalarında kanal hatları çekildi, kaldırım ve alt yapı eksikleri kontrol edildi.

Başkan Palancıoğlu'nun açıklaması

İlçede çalışmalara hız kesmeden, mevsim şartlarını da göz önünde bulundurarak devam ettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçemizin güzelleşmesi ve yaşam kalitesinin artması adına ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Melikgazi’de neredeyse her bölgede çalışmalarımız var. Ekiplerimiz, ihtiyaç olan noktalarda yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Şehrimizde kar yağışı etkili olmadan yollarımızdaki asfalt serimini tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle altyapısı biten yerlerde ise yol açma ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni yaptığımız yollarımız ile vatandaşlarımıza kolay ve güvenli ulaşım imkânı sunuyoruz. Yeni çalışmalarımız kapsamında Hisarcık Mahallemizde asfalt yol çalışması yaptık. Hilal Caddesi, Ahmet Köprü Sokak, Tekin 1 Sokak, Yıldız 1 Sokak arasındaki bağlantı yolunda çalışma yaptık. Toplamda 1,5 kilometre uzunluğunda olan yollarımıza 2 bin 250 ton asfalt kullandık. Çalışma yapılan yerlerde kanal hatları çekildi. Kaldırım ve alt yapı eksikleri kontrol edildi. Melikgazi’mizi yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim

