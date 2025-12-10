DOLAR
Brezilya Meclisi Bolsonaro’nun Ceza Süresini Düşüren Tasarıyı Onayladı

Temsilciler Meclisi, darbe teşebbüsü suçundan hüküm giyen Jair Bolsonaro’nun cezasını azaltacak yasayı onayladı; metrin yasalaşması için senato onayı gerekiyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:54
Brezilya Meclisi Bolsonaro’nun Ceza Süresini Düşüren Tasarıyı Onayladı

Brezilya Temsilciler Meclisi, Bolsonaro’nun ceza süresini düşüren tasarıyı onayladı

Brezi̇lya Temsilciler Meclisi, darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun cezasını azaltabilecek yasa tasarısını onayladı. Tasarı, darbe suçları da dahil olmak üzere belirli suçlara verilen cezaları önemli ölçüde azaltmayı öngörüyor.

Tasarı üzerine müzakereleri yöneten milletvekili Paulinho da Forca, "Tasa yasalaşırsa Bolsonaro, cezasını yaklaşık 2 yıl 4 aya düşmüş olarak görecek" açıklamasını yaptı. Meclis’ten geçen tasarının yasalaşabilmesi için senato onayı gerekiyor.

Oturum karıştı

Tasarı oylandığı sırada Temsilciler Meclisi’nde milletvekilleri arasında kargaşa yaşandı. Hükümeti destekleyen solcu milletvekili Glauber Braga, oturum sırasında Bolsonaro ve destekçileri için çıkarılması planlanan af tasarısına itiraz ederek, "Bir grup darbeci için çıkarılacak afı kabul edilmiş bir karar olarak görmeme hakkımı kullanıyorum" dedi.

Braga, Meclis Başkanlığı koltuğunu işgal ederek tasarıyı protesto etti; bazı milletvekilleri tarafından oturuma müdahale ve "darbe girişimi" ile suçlandı. Polis müdahalesiyle Braga salondan çıkarıldı, müdahale sırasında yayın kesildi ve gazeteciler dışarı çıkarıldı. Askıya alınan oturum, düzen sağlandıktan sonra yeniden devam etti.

İktidardaki İşçi Partisi’nin lideri Lindbergh Farias, girişimi "kabul edilemez" olarak nitelendirip, bunun açıkça "Bolsonaro’ya fayda sağlayacak özel bir yasa oluşturmayı amaçladığını" söyledi.

Darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Jair Bolsonaro, 2022 başkanlık seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva’nın yemin töreninden iki gün önce ABD’ye gitmiş; yerel basın bu gelişmeyi "kaçış" olarak nitelendirmişti.

Bolsonaro’nun destekçileri, 8 Ocak 2023’te Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı’nı basmış, olaylarda Bolsonaro’nun rolü tartışma konusu olmuştu. Eski devlet başkanı, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlandı; dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edildi ve Eylül ayında 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Brezi̇lya Devlet Başkanı Lula da Silva, Bolsonaro aleyhindeki yasal sürecin tüm yasal prosedürlere uygun ilerlediğini belirterek, sürecin yaklaşık 2.5 yıllık soruşturma ve yargılama dönemi içerdiğini vurguladı ve, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti. Mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" ifadelerini kullandı.

