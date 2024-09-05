28. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim'de Başlıyor

28. İstanbul Tiyatro Festivali Heyecanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenecek olan İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Küratör Mehmet Birkiye'nin Yönetiminde

Bu yılki festivalin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Birkiye, Türkiye'den ve yurtdışından 19 farklı tiyatro, performans ve dans gösterisinin sahneleneceğini duyurdu. Festivalde yer alan yeni yerli yapımlar arasında Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir gibi birçok başarılı ismin eserleri de yer alacak.

Ödüllerle Dolu Bir Etkinlik

Bu yıl festivalde ayrıca Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın Açıklamaları

Bülent Eczacıbaşı, festivalin basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İKSV olarak 1989 yılından bu yana yaratıcılığın, özgünlüğün ve yenilikçiliğin kutlandığı bu festivalle, izleyicilere yeni ufuklar açan gösterileri sunabildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Festivalin onu destekleyen kuruluşları da unutmayan Eczacıbaşı, festival programının 2022'den bu yana bir küratör önderliğinde hazırlandığını belirtti.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun Görüşleri

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, festivalin kendileri için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "20. yılını kutladığımız sponsorlukla birlikte binlerce tiyatroseverin pek çok yerli ve yabancı oyunla buluşmasına destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Mehmet Birkiye'den Tiyatro Vurgusu

Festivalin küratörü Mehmet Birkiye, tiyatronun önemine dikkat çekerek, "Tiyatro hayatımızda daha çok yer etmelidir. Umarım bu festival, yaşamımızda tiyatroya daha fazla alan açar" dedi.

Onur Ödülü Müjdat Gezen'e Verildi

28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında bu yıl Onur Ödülü değerli sanatçı Müjdat Gezen'e takdim edildi. Gezen, İKSV'nin sanata katkılarının evrensel boyutlarda olduğunu dile getirdi.

Festival Programı ve Uluslararası Katkılar

Festival, dünya tiyatrosunun çarpıcı örneklerine yer vererek izleyicilere sıra dışı deneyimler sunacak. Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan ve Japonya'dan sanat eserleri festivalde sahne alacak.

Detaylı bilgi için tiyatro.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.