Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

28. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim'de Başlıyor

28. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde yeni yapımlarla izleyiciyle buluşacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:57
28. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim'de Başlıyor

28. İstanbul Tiyatro Festivali Heyecanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenecek olan İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Küratör Mehmet Birkiye'nin Yönetiminde

Bu yılki festivalin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Birkiye, Türkiye'den ve yurtdışından 19 farklı tiyatro, performans ve dans gösterisinin sahneleneceğini duyurdu. Festivalde yer alan yeni yerli yapımlar arasında Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir gibi birçok başarılı ismin eserleri de yer alacak.

Ödüllerle Dolu Bir Etkinlik

Bu yıl festivalde ayrıca Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın Açıklamaları

Bülent Eczacıbaşı, festivalin basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İKSV olarak 1989 yılından bu yana yaratıcılığın, özgünlüğün ve yenilikçiliğin kutlandığı bu festivalle, izleyicilere yeni ufuklar açan gösterileri sunabildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Festivalin onu destekleyen kuruluşları da unutmayan Eczacıbaşı, festival programının 2022'den bu yana bir küratör önderliğinde hazırlandığını belirtti.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun Görüşleri

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, festivalin kendileri için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "20. yılını kutladığımız sponsorlukla birlikte binlerce tiyatroseverin pek çok yerli ve yabancı oyunla buluşmasına destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Mehmet Birkiye'den Tiyatro Vurgusu

Festivalin küratörü Mehmet Birkiye, tiyatronun önemine dikkat çekerek, "Tiyatro hayatımızda daha çok yer etmelidir. Umarım bu festival, yaşamımızda tiyatroya daha fazla alan açar" dedi.

Onur Ödülü Müjdat Gezen'e Verildi

28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında bu yıl Onur Ödülü değerli sanatçı Müjdat Gezen'e takdim edildi. Gezen, İKSV'nin sanata katkılarının evrensel boyutlarda olduğunu dile getirdi.

Festival Programı ve Uluslararası Katkılar

Festival, dünya tiyatrosunun çarpıcı örneklerine yer vererek izleyicilere sıra dışı deneyimler sunacak. Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan ve Japonya'dan sanat eserleri festivalde sahne alacak.

Detaylı bilgi için tiyatro.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "İstanbul Tiyatro Festivali", 22 Ekim-19 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival, Türkiye'den ve yurt dışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalin The Marmara Otel Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak