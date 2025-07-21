28. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Coşkuyla Başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesi 28. Festivaline Ev sahipliği Yapıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl düzenlenen 28. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ile muhteşem bir açılış yaptı. Etkinlik, Ortaca Belediyesi tarafından organize ediliyor.

Açılışta Protokol ve Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Festivalin açılışına, Belediye Başkanı Evren Tezcan, protokol üyeleri ve bölge halkı katılım gösterdi. Başkan Tezcan, festivalin 28’incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, etkinliğin önemine dikkat çekti.

Bölgenin Turizm Potansiyeli Vurgulandı

Tezcan, yaptığı konuşmada, Dalyan, İztuzu ve Sarıgerme bölgelerinin, sadece Muğla’nın değil, Türkiye’nin turizmdeki gözbebeği olduğunu belirtti. Bu festival ile bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduklarını ifade etti.

Etkinlik Programı ve Konserler

Festivalin ilk gününde, grup Zakkum sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, İsmail Altunsaray, Haluk Levent, Aydilge ve Zara gibi ünlü sanatçıların konser vereceği etkinlik, 27 Temmuz'a kadar devam edecek.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.