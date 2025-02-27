28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri

28 Şubat 2025 Gündemi

Türkiye, 28 Şubat 2025 tarihinde birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kanal 7 Medya Grubu'nun 30. yıl dönümü törenine katılacak. Tören, İstanbul'da saat 17.00'da gerçekleştirilecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da 11.00'de "Benimle Oynar Mısın?" projesinin protokol imza törenine ve 15.00'te açılışı yapılacak "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk Sergisi"ne katılacak. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İstanbul İl Başkanlığında 15.00'te gündeme ilişkin bir basın açıklaması yapacak.

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 11.00'de İstanbul'da "28 Şubat Demokrasiye Vurulan Postmodern Darbe" söyleşisine katılım gösterecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

İstanbul'da 09.30'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne iştirak edecek. 11.00'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da E-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 10.00'da Ekim-Aralık 2024 dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla verilerini ve Ocak ayına ait iş gücü istatistiklerini açıklayacak. 14.30'da ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal veriler ve mevduat hesapları ile ilgili ocak ayı sonuçlarını duyuracak.

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamında gelişmeler dikkatle izleniyor.

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"na 09.45'te katılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da Valiliği ziyaret edecek, ayrıca çeşitli camilerde etkinliklerde yer alacak.

Spor Müsabakaları

Bugün Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, 20.00'da Gençlerbirliği-Manisa FK maçıyla başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 18.00'de TOFAŞ-Semt 77 Yalovaspor, 20.30'da ise Karşıyaka-Beşiktaş Fibabanka maçları gerçekleşecek.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, 20.30'da Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak. Ayrıca, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında iki önemli karşılaşma oynanacak.

Şanlıurfa'da ise Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası 16.00'da DEPSAŞ Enerji-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Tüm bu etkinlikler, Türkiye'nin siyasi ve sosyal gündeminde önemli yer tutuyor.