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28. Uluslararası İş Forumu, 'İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç' Temasıyla Başladı

MÜSİAD'ın düzenlediği forum, göçün küresel ekonomi üzerindeki fırsatlarını tartışmak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:00
28. Uluslararası İş Forumu, 'İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç' Temasıyla Başladı

28. Uluslararası İş Forumu Başladı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, göçün küresel ekonominin bir parçası haline geldiğini ve bu olgunun doğru bir şekilde ele alındığında, ülkeler için çeşitli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen forum, bu yıl "İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç" teması etrafında şekillendi. Etkinlik, iş dünyasının küresel dinamikler içerisinde göç konusunu nasıl değerlendirdiğini ve bu doğrultuda nasıl stratejiler geliştirdiğini tartışmak amacıyla önemli bir platform oluşturuyor.

Forum, katılımcılara göçün sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirme fırsatı sunarken, iş dünyası temsilcilerini ve uzmanları bir araya getirerek göçün yeni fırsatlar yaratma potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu...

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2024 kapsamında düzenlenen 28. Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu...

Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2024 kapsamında düzenlenen 28. Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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