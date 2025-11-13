Maltepe Esenkent Metrosunda İntihar Girişimi — Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Maltepe Esenkent metro istasyonunda sabah saatlerinde raylara atlayan bir yolcu intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kişi, hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay

Olay, Maltepe Esenkent metro istasyonunda sabah saat 07.45 sularında meydana geldi. İddialara göre trenin gelmesine kısa bir süre kala raylara atlayan henüz kimliği öğrenilemeyen yolcu intihara teşebbüs etti.

Müdahale ve Etkiler

Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ile raylardan çıkarılan yolcu, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde raylarda kalan kan izleri dikkat çekti. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Seferlere Etkisi ve Soruşturma

Olay nedeniyle Kadıköy-Sabiha Gökçen hattı seferleri kısa süreli olarak durduruldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

