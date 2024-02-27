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TÜİK il olabilecek ilçeler raporunu açıkladı: İşte il olması planlanan 25 ilçe

Türkiye İstatistik Kurumu’nun il ve ilçeler hakkındaki raporu sonunda açıklandı. Rapora göre, il statüsüne yükselme potansiyeli olan 25 ilçe, 8 farklı ölçüte göre seçildi.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:55
TÜİK il olabilecek ilçeler raporunu açıkladı: İşte il olması planlanan 25 ilçe

25 ilçe, il olma yolunda ilerliyor. TÜİK’in açıkladığı rapora göre, bu ilçeler Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer illerde yer alıyor. Bu ilçeler, 8 kriteri karşılayarak il statüsüne ulaşmaya hak kazandı.

Bazı ilçeler, il olma yolunda önemli kriterleri sağlıyor. Nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum bunlardan bazıları. Büyükşehir ilçeleri, nüfus bakımından pek çok ilden büyük. Fakat il olabilmek için nüfus tek başına yetmiyor. İlçelerin il merkezlerinden ne kadar uzak olduğu, sosyo-ekonomik durumu, altyapı kalitesi, kültürel ve tarihi mirası da il olma şansını etkiliyor.

İl olma şartları arasında 8 kriter var. Bunlardan biri, ilçenin nüfusunun 100 binden fazla olması. Bir diğeri de, ilçenin il merkezinden 30 kilometreden daha uzak olması. Ayrıca, ilçenin şehirleşme seviyesi, ulaşım imkanları, hinterlant potansiyeli, ekonomik çeşitlilik ve eğitim kalitesi de il olma kriterlerini etkiliyor.

İl olma potansiyeli olan 25 ilçenin nüfusları şöyle:

Kozan, Adana: 129.985

Kahta, Adıyaman: 120.378

Polatlı, Ankara: 122.424

Bandırma, Balıkesir: 149.469

Edremit, Balıkesir: 121.437

Ergani, Diyarbakır: 126.824

Yüksekova, Hakkari: 112.826

Elbistan, Maraş: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli: 145.263

Ereğli, Konya: 142.818

Midyat, Mardin: 108.242

Ünye, Ordu: 122.597

Cizre, Şırnak: 133.908

Fethiye, Muğla: 151.474

Nazilli, Aydın: 153.879

Akhisar, Manisa: 166.129

Erciş, Van: 173.203

Ereğli, Zonguldak: 174.619

Manavgat, Antalya: 224.664

İskenderun, Hatay: 246.639

Siverek, Urfa: 250.100

Çorlu, Tekirdağ: 253.551

İnegöl, Bursa: 255.032

Tarsus, Mersin: 329.494

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