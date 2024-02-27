TÜİK il olabilecek ilçeler raporunu açıkladı: İşte il olması planlanan 25 ilçe

25 ilçe, il olma yolunda ilerliyor. TÜİK’in açıkladığı rapora göre, bu ilçeler Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer illerde yer alıyor. Bu ilçeler, 8 kriteri karşılayarak il statüsüne ulaşmaya hak kazandı.
Bazı ilçeler, il olma yolunda önemli kriterleri sağlıyor. Nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum bunlardan bazıları. Büyükşehir ilçeleri, nüfus bakımından pek çok ilden büyük. Fakat il olabilmek için nüfus tek başına yetmiyor. İlçelerin il merkezlerinden ne kadar uzak olduğu, sosyo-ekonomik durumu, altyapı kalitesi, kültürel ve tarihi mirası da il olma şansını etkiliyor.
İl olma şartları arasında 8 kriter var. Bunlardan biri, ilçenin nüfusunun 100 binden fazla olması. Bir diğeri de, ilçenin il merkezinden 30 kilometreden daha uzak olması. Ayrıca, ilçenin şehirleşme seviyesi, ulaşım imkanları, hinterlant potansiyeli, ekonomik çeşitlilik ve eğitim kalitesi de il olma kriterlerini etkiliyor.
İl olma potansiyeli olan 25 ilçenin nüfusları şöyle:
Kozan, Adana: 129.985
Kahta, Adıyaman: 120.378
Polatlı, Ankara: 122.424
Bandırma, Balıkesir: 149.469
Edremit, Balıkesir: 121.437
Ergani, Diyarbakır: 126.824
Yüksekova, Hakkari: 112.826
Elbistan, Maraş: 142.783
Lüleburgaz, Kırklareli: 145.263
Ereğli, Konya: 142.818
Midyat, Mardin: 108.242
Ünye, Ordu: 122.597
Cizre, Şırnak: 133.908
Fethiye, Muğla: 151.474
Nazilli, Aydın: 153.879
Akhisar, Manisa: 166.129
Erciş, Van: 173.203
Ereğli, Zonguldak: 174.619
Manavgat, Antalya: 224.664
İskenderun, Hatay: 246.639
Siverek, Urfa: 250.100
Çorlu, Tekirdağ: 253.551
İnegöl, Bursa: 255.032
Tarsus, Mersin: 329.494